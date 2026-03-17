Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Was zwei Geburtstage und das Strafrecht verbindet

Artern, Triptis, Weida, Hermsdorf/Klosterlausnitz (ots)

Die Bundespolizei existiert seit dem gestrigen Tag 75 Jahre. Auch die Spraydose feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum - sie wird 100. Beides kombiniert, bedeutet im bahnbezogenen Bereich meistens, dass die Bundespolizei Graffiti-Taten strafrechtlich verfolgt und versucht, die Täter zu ermitteln.

Züge und Bahnhöfe haben eine besondere Anziehungskraft für die Subkultur der Sprayer. Am gestrigen Montag musste die Bundespolizei in Thüringen vielerorts solche Farbschäden aufnehmen.

Im Bahnhof Artern wurden auf einem Fahrausweisautomaten in schwarzer und rosa Farbe Schriftzüge aufgebracht.

Der Bahnhofstunnel in Triptis fiel vermutlich Fußballanhängern zum Opfer. Darin wurden Slogans angebracht, die einen Sportverein und dessen Fans verunglimpfen.

Auch in Weida hat jemand mit farblichen Zahlenkombinationen im Personentunnel des Bahnhofes kryptische Botschaften hinterlassen.

Und in der Bahnsteigunterführung am Haltepunkt Hermsdorf/Klosterlausnitz wurde eine gesellschaftskritische Botschaft in roter Farbe an die Wand gesprüht.

Alle vier Taten haben in der Summe einen drei- bis niedrigen vierstelligen Schadensbetrag verursacht. Ermittelt wird jeweils gegen unbekannte Täterschaft.

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