Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hiebe anstatt Fanliebe - Auswärtssieg mit Kopfschmerzen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eigentlich hätten die Anhänger von Rot-Weiß Erfurt nach dem deutlichen Auswärtssieg beim Chemnitzer FC am zurückliegenden Samstag Grund zur Freude gehabt. Wegen privater Unstimmigkeiten kam es in der bahnseitigen Rückreisephase, im Streckenabschnitt zwischen Chemnitz und Glauchau, zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei deutschen Frauen, in deren Folge eine 17-Jährige eine Glasflasche in Richtung einer Mitreisenden geworfen hat. Der Treffer am Kopf führte zu einem Hämatom.

Es kam im unübersichtlichen Gemenge zu einem weiteren Flaschenwurf, der jedoch keine Person getroffen hat.

Wie Bundespolizisten im Rahmen der Ermittlungen feststellen konnten, handelte es sich bei der Werferin und der 42-jährigen Geschädigten um Tochter und Mutter. Wegen privater Unstimmigkeiten kam es zwischen den Frauen und ihren Begleitern zum Streit. Eine medizinische Behandlung lehnte die Mutter ab.

Beamte der Bundespolizei trennten die Personen, um die erhitzten Gemüter abzukühlen. Wie bekannt wurde, kam es in diesem Zusammenhang nach Rückkehr im Erfurter Hauptbahnhof zu einer weiteren Körperverletzung zwischen den Involvierten.

Die Bundespolizei geht in dieser nicht alltäglichen Auseinandersetzung dem Anfangsverdacht einer gefährlichen und einfachen Körperverletzung nach. Die Videoaufzeichnungen aus der Regionalbahn und dem Erfurter Hauptbahnhof sollen dabei helfen, den Disput weiter aufzuhellen.

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