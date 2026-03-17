Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sauberkeit ist Trumpf - wildes Pinkeln im Bahnhof geahndet

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Es gibt eine hohe Anzahl an Personen, die täglich dafür Sorge tragen, dass Bahnhöfe, Haltepunkte und Züge sauber gemacht werden und auch bleiben. Umso ärgerlicher ist es, wenn Bahnnutzende das ignorieren. So geschehen am Samstagmittag.

Trotz vorhandenem WC im Hauptbahnhof Gera hat ein Mann sein "kleines Geschäft" öffentlichkeitswirksam auf einem Bahnsteig erledigt. Dass der Bereich durch andere Personen frequentiert war, störte den 47-Jährigen scheinbar nicht.

Beamte der Bundespolizei sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und eröffneten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das Bußgeld für das wilde Pinkeln im Bahnhof fällt deutlich höher aus als die Nutzungsgebühr für die öffentlich zugängliche WC-Anlage.

Im Anschluss wurde der Somalier aus dem Bahnhof begleitet.

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