Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vorabinformation der Bundespolizei zum Thüringenderby am 29.03.2026

Erfurt, Jena (ots)

Die Fans, deren Herz für einen Fußballverein aus Erfurt oder Jena schlägt, haben sich den Termin des nächsten Derbys sicherlich dick im Kalender markiert.

Am 29.03.2026 empfängt der FC Rot-Weiß Erfurt die Gäste von Carl-Zeiss Jena im Halbfinale des Thüringenpokals.

Fans beider Vereine, die planen, mit der Bahn zum Thüringenderby an- und abzureisen, sei empfohlen, die Webseiten und Apps einschlägiger Eisenbahnverkehrsunternehmen ins Auge zu nehmen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind Informationen zu Baustellen für den Raum Ostthüringen, deren Auswirkungen auch die Verbindungen nach Weimar und Erfurt betreffen, abrufbar.

Insbesondere die aktive Fanszene von Carl-Zeiss Jena, die in den vergangenen Jahren meist geschlossen von Jena-West direkt nach Erfurt gefahren ist, muss sich dieses Mal auf Einschränkungen einstellen. Bahnfahrten zwischen Jena und der Landeshauptstadt bedingen einen Umstieg in Weimar. Entlastungszüge werden nicht bereitgestellt.

Diese verkehrsrechtliche Information aus dem Bahnsektor nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt zum Anlass, Anhänger beider Vereine dahingehend zu sensibilisieren, ihre An- und Abreisen mit der Bahn frühzeitig zu planen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

