Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Rotes Lichtzeichen am Bahnübergang missachtet

Erfurt, Erfurt-Stotternheim (ots)

Im Erfurter Ortsteil Stotternheim befuhr ein 26-Jähriger am Donnerstagnachmittag den Bahnübergang in der Schwanseer Straße trotz rotem Signal.

Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es glücklicherweise nicht. Auch für den Deutschen ging dieses riskante Manöver ohne Folgen aus, zumindest ohne Unfallfolgen. Womit der Mann sicherlich nicht gerechnet hat, dass Bundespolizisten zugegen waren und ihn bei seinem Verstoß beobachtet haben.

Der Fahrzeugführer wurde angehalten und vor Ort belehrt. Gegen ihn wurde ein verkehrsrechtliches Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Erst im letzten Monat trug sich eine ähnliche Situation an einem Bahnübergang in Sachsenburg zu (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74167/6222019). Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem Zug mit einem Kleinwagen. Es entstand ein hoher Sachschaden und die Fahrerin des Kleinwagens wurde schwer verletzt.

An Orten, wo Straßen- und Schienenverkehr sich kreuzen, ist besondere Vorsicht für Verkehrsteilnehmende geboten. Züge können zwar bremsen, jedoch nicht ausweichen. Vor allem an technisch gesicherten Bahnübergängen weisen aktive Signale, Schranken oder die Kombination aus beidem darauf hin, dass sich Zugverkehr nähert.

