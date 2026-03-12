Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Wegen Fanliebe in Lebensgefahr begeben

Eisenach (ots)

Auch in Eisenach scheint bei einigen Fans das Herz für einen Fußballverein aus der Landeshauptstadt Thüringens zu schlagen. Sie brachten unerkannt ein Banner an einer Bahnbrücke in der Hospitalstraße an, auf dem ein Aufruf zum Besuch des Stadions zu lesen war.

Die bisher Unbekannten haben sich unmittelbar an den Gleisen bewegt, um den Banner am Brückengeländer anzubringen.

Das Betreten der Bahnanlagen durch unbefugte Dritte stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Vielmehr noch ist diese Aktion lebensgefährlich gewesen, denn Züge passieren diesen Bereich mit einer hohen Taktung. Die Fans haben sich bei ihrer Aktion einer hohen, unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor leichtsinnigem Verhalten im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb. Gefahren für Leib und Leben wiegen die Fanliebe nicht auf.

