Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Auffälliger Mann bringt sich am Hauptbahnhof selbst in Bredouille

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mit diesem Ausgang hatte ein Mann am Montagnachmittag nicht gerechnet.

Auf Grund seines auffälligen Verhaltens kontrollierten Bundespolizisten den offensichtlich stark angetrunkenen 38-Jährigen an einem Ausgang des Erfurter Hauptbahnhofes.

Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass eine Staatsanwaltschaft aus dem Freistaat nach ihm sucht. Gegen den Deutschen wurde wegen Beleidigung ein Strafbefehl erlassen. Da er die verhangene Geldstrafe bisher nicht beglichen hat und auch gestern nicht aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise für 25 Tage eine Freiheitsstrafe verbüßen. Dazu wurde er durch eine Streife der Bundespolizei den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell