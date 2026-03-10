PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Auffälliger Mann bringt sich am Hauptbahnhof selbst in Bredouille

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mit diesem Ausgang hatte ein Mann am Montagnachmittag nicht gerechnet.

Auf Grund seines auffälligen Verhaltens kontrollierten Bundespolizisten den offensichtlich stark angetrunkenen 38-Jährigen an einem Ausgang des Erfurter Hauptbahnhofes.

Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass eine Staatsanwaltschaft aus dem Freistaat nach ihm sucht. Gegen den Deutschen wurde wegen Beleidigung ein Strafbefehl erlassen. Da er die verhangene Geldstrafe bisher nicht beglichen hat und auch gestern nicht aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise für 25 Tage eine Freiheitsstrafe verbüßen. Dazu wurde er durch eine Streife der Bundespolizei den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:09

    BPOLI EF: Nachwehen eines Fußballspiels - Bundespolizei ermittelt gegen Straftäter

    Erfurt, Leipzig, Jena, Naumburg (ots) - Am gestrigen Sonntag fand im Steigerwaldstadion die Fußballpaarung zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und den Gästen von Chemie Leipzig statt. Bei der Einsatzbewältigung wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt durch benachbarte Kräfte unterstützt, unter anderem durch Hundeführer, eine Einheit der Bundesbereitschaftspolizei ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:07

    BPOLI EF: Kofferdieb in Schnellzug unterwegs

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Diese Zugreise vergisst eine Frau vermutlich nicht so schnell, leider aus traurigem Anlass. Die 27-Jährige wollte am Sonntagabend auf der Verbindung zwischen München und Berlin reisen. In Erfurt saß sie im Hauptbahnhof aufgelöst auf einer Treppe. Im Gespräch teilte die Deutschen den Bundespolizisten mit, dass ihr im Zug ihr Reisekoffer entwendet worden sei. Eine Absuche im Nahfeld, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:06

    BPOLI EF: Täter nach körperlichem Übergriff auf Zugbegleiterin gestellt

    Grimmenthal, Grimmenthal Bahnhof (ots) - Mit dem schnellen Eintreffen von Uniformierten am Bahnhof Grimmenthal hat ein Mann am Sonntagnachmittag sicherlich nicht gerechnet. Doch durch den gemeinsamen Einsatz von Landes- und Bundespolizei konnte ein 38-Jähriger unmittelbar nach einer Gewalttat dingfest gemacht werden. Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren