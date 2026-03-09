Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Nachwehen eines Fußballspiels - Bundespolizei ermittelt gegen Straftäter

Erfurt, Leipzig, Jena, Naumburg (ots)

Am gestrigen Sonntag fand im Steigerwaldstadion die Fußballpaarung zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und den Gästen von Chemie Leipzig statt.

Bei der Einsatzbewältigung wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt durch benachbarte Kräfte unterstützt, unter anderem durch Hundeführer, eine Einheit der Bundesbereitschaftspolizei sowie dem Flugdienst.

In der bahnseitigen An- und Abreise nutzten etwas mehr als 400 erkennbare Anhänger des Heimvereins sowie circa 600 Gäste aus Leipzig das schienengebundene Verkehrsmittel.

In der Hinreise beklebten Fans aus Sachsen mehrere Kameras in einem Zug und brachten ein Graffiti in der Toilette an. Zudem wurden zum Nachteil von Fans des Halleschen FC, die im selbigen Zug nach Erfurt reisten, Fanschals entwendet.

Die Rückreisephase nach dem fußballerischen Remis sorgte im Erfurter Hauptbahnhof teilweise für Einschränkungen bei den Reisendenströmen, um die gegnerischen Fangruppierungen zu trennen. Phasenweise kam es zu wechselseitigen verbalen Anfeindungen zwischen abreisenden Erfurt- und Leipzig-Anhängern. Aus der Fangruppe der Sachsen heraus erfolgte über Bahnsteige hinweg der Wurf einer vollen Bierdose gegen Kräfte der Bundespolizei. Der getroffene Beamte sowie sein Hund wurden dabei nicht verletzt.

Direkt nach der geschlossenen Abfahrt der Gäste in Richtung Leipzig kam es erneut zu einem Raub von Fanartikeln. Aus der sächsischen Fanszene heraus wurde zum Nachteil eines Erfurt-Fans, der als solcher erkennbar war, dessen Schal und T-Shirt entwendet. Zudem wurde er beim Halt in Hopfgarten genötigt, den Zug zu verlassen.

In den beschriebenen Fällen ermittelt die Bundespolizei in der Gesamtheit wegen Sachbeschädigung, dem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung, Raubes und Nötigung. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen sollen helfen, die Täter zu identifizieren.

Parallel reiste eine zweistellige Zahl von Anhängern des FC Carl-Zeiss Jena aus der Saalestadt ebenfalls mit der Bahn nach Leipzig. Die Herausforderung für die jeweils örtlichen Bundespolizeidienststellen lag darin, die unterschiedlichen Fangruppierungen unterwegs, vor allem im Raum Naumburg, nicht aufeinandertreffen zu lassen. Durch einen starken Kräfteansatz und das eng abgestimmte Zusammenspiel konnte dieses Einsatzziel erreicht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell