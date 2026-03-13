PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ohne Smartphone aufgewacht

Erfurt, Eisenach (ots)

Wie in einem schlechten Traum erging es einem Reisenden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Er reiste mit einem Regionalzug von Eisenach in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes. Ob der späten Stunde ist er während der Fahrt wohl eingeschlafen. Bei der Ankunft am Zielbahnhof bemerkte der 22-jährige Deutsche, dass er nicht mehr im Besitz seines Smartphones ist.

Der Verdacht lag nahe, dass eine bisher unbekannte Person die Gunst der Stunde ausgenutzt hat, um sich das technische Gerät widerrechtlich anzueignen. Der Geschädigte brachte den Diebstahl bei der Bundespolizei zur Anzeige.

Die Videoaufzeichnungen aus der Bahn sollen die Bundespolizisten nun dabei unterstützen, die unbekannte Täterschaft ausfindig zu machen. Auch erhofft man sich daraus Hinweise, wie die Tat vollzogen worden ist.

Die Bundespolizei sensibilisiert Reisende fortwährend, Wertgegenstände für Dritte unzugänglich zu verstauen, sodass Langfinger im Idealfall keine Chance haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 16:28

    BPOLI EF: Wegen Fanliebe in Lebensgefahr begeben

    Eisenach (ots) - Auch in Eisenach scheint bei einigen Fans das Herz für einen Fußballverein aus der Landeshauptstadt Thüringens zu schlagen. Sie brachten unerkannt ein Banner an einer Bahnbrücke in der Hospitalstraße an, auf dem ein Aufruf zum Besuch des Stadions zu lesen war. Die bisher Unbekannten haben sich unmittelbar an den Gleisen bewegt, um den Banner am Brückengeländer anzubringen. Das Betreten der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:52

    BPOLI EF: Auffälliger Mann bringt sich am Hauptbahnhof selbst in Bredouille

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mit diesem Ausgang hatte ein Mann am Montagnachmittag nicht gerechnet. Auf Grund seines auffälligen Verhaltens kontrollierten Bundespolizisten den offensichtlich stark angetrunkenen 38-Jährigen an einem Ausgang des Erfurter Hauptbahnhofes. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass eine Staatsanwaltschaft aus dem Freistaat ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:09

    BPOLI EF: Nachwehen eines Fußballspiels - Bundespolizei ermittelt gegen Straftäter

    Erfurt, Leipzig, Jena, Naumburg (ots) - Am gestrigen Sonntag fand im Steigerwaldstadion die Fußballpaarung zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und den Gästen von Chemie Leipzig statt. Bei der Einsatzbewältigung wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt durch benachbarte Kräfte unterstützt, unter anderem durch Hundeführer, eine Einheit der Bundesbereitschaftspolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren