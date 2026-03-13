Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ohne Smartphone aufgewacht

Erfurt, Eisenach (ots)

Wie in einem schlechten Traum erging es einem Reisenden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Er reiste mit einem Regionalzug von Eisenach in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes. Ob der späten Stunde ist er während der Fahrt wohl eingeschlafen. Bei der Ankunft am Zielbahnhof bemerkte der 22-jährige Deutsche, dass er nicht mehr im Besitz seines Smartphones ist.

Der Verdacht lag nahe, dass eine bisher unbekannte Person die Gunst der Stunde ausgenutzt hat, um sich das technische Gerät widerrechtlich anzueignen. Der Geschädigte brachte den Diebstahl bei der Bundespolizei zur Anzeige.

Die Videoaufzeichnungen aus der Bahn sollen die Bundespolizisten nun dabei unterstützen, die unbekannte Täterschaft ausfindig zu machen. Auch erhofft man sich daraus Hinweise, wie die Tat vollzogen worden ist.

Die Bundespolizei sensibilisiert Reisende fortwährend, Wertgegenstände für Dritte unzugänglich zu verstauen, sodass Langfinger im Idealfall keine Chance haben.

