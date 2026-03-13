Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zugfahrt endet im Justizvollzug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine ticketlose Bahnfahrt wurde einem Mann am Donnerstagabend zum Verhängnis, auch weil er sich im Zug unkooperativ verhielt.

Das Zugpersonal eines ICE, der aus Leipzig nach Erfurt fuhr, hat die Bundespolizei wegen eines ticketlosen Fahrgastes um Hilfe gebeten. Eine Streife hat den 40-Jährigen bei Ankunft im Erfurter Hauptbahnhof übernommen.

Bei der Überprüfung des Deutschen sind die Bundespolizisten auf mehrere Fahndungsnotierungen durch Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen aufmerksam geworden. Da sich darunter auch ein Strafvollstreckungshaftbefehl befand, haben die Beamten den Mann festgenommen.

Er wurde wegen dem Erschleichen von Leistungen angezeigt und im Anschluss zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe in den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

