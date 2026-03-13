PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zugfahrt endet im Justizvollzug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine ticketlose Bahnfahrt wurde einem Mann am Donnerstagabend zum Verhängnis, auch weil er sich im Zug unkooperativ verhielt.

Das Zugpersonal eines ICE, der aus Leipzig nach Erfurt fuhr, hat die Bundespolizei wegen eines ticketlosen Fahrgastes um Hilfe gebeten. Eine Streife hat den 40-Jährigen bei Ankunft im Erfurter Hauptbahnhof übernommen.

Bei der Überprüfung des Deutschen sind die Bundespolizisten auf mehrere Fahndungsnotierungen durch Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen aufmerksam geworden. Da sich darunter auch ein Strafvollstreckungshaftbefehl befand, haben die Beamten den Mann festgenommen.

Er wurde wegen dem Erschleichen von Leistungen angezeigt und im Anschluss zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe in den Justizvollzug nach Tonna gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 11:12

    BPOLI EF: Rotes Lichtzeichen am Bahnübergang missachtet

    Erfurt, Erfurt-Stotternheim (ots) - Im Erfurter Ortsteil Stotternheim befuhr ein 26-Jähriger am Donnerstagnachmittag den Bahnübergang in der Schwanseer Straße trotz rotem Signal. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es glücklicherweise nicht. Auch für den Deutschen ging dieses riskante Manöver ohne Folgen aus, zumindest ohne Unfallfolgen. Womit der Mann sicherlich nicht gerechnet hat, dass Bundespolizisten ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:04

    BPOLI EF: Ohne Smartphone aufgewacht

    Erfurt, Eisenach (ots) - Wie in einem schlechten Traum erging es einem Reisenden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Er reiste mit einem Regionalzug von Eisenach in Richtung des Erfurter Hauptbahnhofes. Ob der späten Stunde ist er während der Fahrt wohl eingeschlafen. Bei der Ankunft am Zielbahnhof bemerkte der 22-jährige Deutsche, dass er nicht mehr im Besitz seines Smartphones ist. Der Verdacht lag nahe, dass ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 16:28

    BPOLI EF: Wegen Fanliebe in Lebensgefahr begeben

    Eisenach (ots) - Auch in Eisenach scheint bei einigen Fans das Herz für einen Fußballverein aus der Landeshauptstadt Thüringens zu schlagen. Sie brachten unerkannt ein Banner an einer Bahnbrücke in der Hospitalstraße an, auf dem ein Aufruf zum Besuch des Stadions zu lesen war. Die bisher Unbekannten haben sich unmittelbar an den Gleisen bewegt, um den Banner am Brückengeländer anzubringen. Das Betreten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren