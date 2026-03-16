Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Alleinstehender Rucksack sorgt für Aufregung im Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde der Bundespolizei am Montag ein alleinstehender Koffer, der sich als Rucksack herausstellte, im Erfurter Hauptbahnhof gemeldet, der zuvor einige Minuten hinter dem Serviceschalter der DB AG stand.

Eine erste Inaugenscheinnahme durch Kräfte der Bundespolizei führte zu keinem Hinweis auf einen etwaigen Besitzer. Veranlasste Ausrufe blieben erfolglos.

Die Lagebeurteilung der eingesetzten Bundespolizisten führte dazu, dass der Nahbereich abgesperrt worden ist. Der Bahnbetrieb wurde durch die polizeilichen Maßnahmen nicht beeinträchtigt, wenngleich es Einschränkungen für die Zu- und Abgänge zum Bahnsteig 9/10 und den dort verorteten Fahrstuhl gab. Auch der Servicepunkt der Bahn wurde geschlossen.

Spezialkräfte des bundespolizeilichen Entschärfungsdienstes kamen zum Einsatz. Die technische Überprüfung des Gepäckstückes führte dazu, dass eine Ungefährlichkeit angenommen werden konnte. Darin befanden sich gewöhnliche Gegenstände für den täglichen Bedarf. Alle beschränkenden polizeilichen Maßnahmen wurden um 15:00 Uhr aufgehoben.

Die Bilder der Videoüberwachung aus dem Erfurter Hauptbahnhof sollten der Bundespolizei im Weiteren dabei helfen, Hinweise auf den letzten Besitzer zu geben. Dieser meldete sich unmittelbar nach Einsitzende bei den Uniformierten. Der 20-jährige Ukrainer wurde zum sicheren Umgang mit seinen persönlichen Reisegegenständen belehrt. Es wird nun auch geprüft, ob ein Kostenbescheid gegen den jungen Mann erlassen werden kann.

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