PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Täter nach gefährlicher Körperverletzung gestellt

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Bundespolizisten mussten am frühen Sonntagmorgen, gegen 4:00 Uhr, im Hauptbahnhof Gera nach einer körperlichen Auseinandersetzung eingreifen.

Ein 39-jähriger Deutscher hatte Blutungen am Kopf und einer Hand. Die mutmaßlichen Täter flüchteten aus dem Hauptbahnhof.

Anhand der Personenbeschreibungen konnte die Geraer Polizei die Fahndung unterstützen. Eine Streife hat die Tatverdächtigen kurze Zeit später im Stadtgebiet gestellt.

Ersten Erkenntnissen nach soll das am Boden liegende Opfer durch die beiden Ukrainer ins Gesicht getreten worden sein. Daraus resultierten die Wunden des Mannes, die im Weiteren in einem Hospital medizinisch versorgt wurden.

Gegen die mutmaßlichen Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Befragungen der Beschuldigten sowie von Zeugen sollen klären, was Auslöser dieser Gewalttat war.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 08:38

    BPOLI EF: Hiebe anstatt Fanliebe - Auswärtssieg mit Kopfschmerzen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eigentlich hätten die Anhänger von Rot-Weiß Erfurt nach dem deutlichen Auswärtssieg beim Chemnitzer FC am zurückliegenden Samstag Grund zur Freude gehabt. Wegen privater Unstimmigkeiten kam es in der bahnseitigen Rückreisephase, im Streckenabschnitt zwischen Chemnitz und Glauchau, zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei deutschen Frauen, in deren Folge eine 17-Jährige eine ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:34

    BPOLI EF: Sauberkeit ist Trumpf - wildes Pinkeln im Bahnhof geahndet

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Es gibt eine hohe Anzahl an Personen, die täglich dafür Sorge tragen, dass Bahnhöfe, Haltepunkte und Züge sauber gemacht werden und auch bleiben. Umso ärgerlicher ist es, wenn Bahnnutzende das ignorieren. So geschehen am Samstagmittag. Trotz vorhandenem WC im Hauptbahnhof Gera hat ein Mann sein "kleines Geschäft" öffentlichkeitswirksam auf einem Bahnsteig erledigt. Dass der Bereich ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 15:51

    BPOLI EF: Alleinstehender Rucksack sorgt für Aufregung im Hauptbahnhof

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Gegen 13:00 Uhr wurde der Bundespolizei am Montag ein alleinstehender Koffer, der sich als Rucksack herausstellte, im Erfurter Hauptbahnhof gemeldet, der zuvor einige Minuten hinter dem Serviceschalter der DB AG stand. Eine erste Inaugenscheinnahme durch Kräfte der Bundespolizei führte zu keinem Hinweis auf einen etwaigen Besitzer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren