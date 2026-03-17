Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einbruch gibt Rätsel auf

Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots)

Wegen eines Einbruchs mussten Bundespolizisten am Montagmorgen zum Bahnhof Arnstadt ausrücken.

Im dortigen Bahnhofsgebäude wurde sich am zurückliegenden Wochenende durch unbekannte Täterschaft unerlaubterweise Zutritt verschafft. Durch gewaltsames Einwirken ist dabei das Türschloss beschädigt worden. Aus dem betreffenden Raum wurde ersten Erkenntnissen nach jedoch nichts entwendet, was das Rätsel mit sich bringt, wieso jemand diesen Aufwand betreibt.

Die Bundespolizisten haben am Tatort zahlreiche Spuren gesichert. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ermittelt wird zunächst wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

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