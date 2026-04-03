Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0232 --Nach Schüssen in Bremen - Ermittlungen laufen auf Hochtouren--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 02.04.2026

Nach den Schusswaffenvorfällen der vergangenen Wochen in Walle, der Neustadt und Obervieland und der damit verbundenen Verunsicherung in der Bevölkerung treiben die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen mit hoher Intensität weiter voran. Dabei konnten bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.

Am Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte der Soko "Fokus" mit Unterstützung von Spezialkräften mehrere Wohnungen im Land Bremen sowie im benachbarten Niedersachsen. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden relevante Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Auch darüber hinaus konnten im Zuge der Ermittlungen weitere bedeutende Fortschritte erzielt werden. Die bisherigen Erkenntnisse tragen dazu bei, die Hintergründe der Taten weiter aufzuhellen und mögliche Zusammenhänge besser einzuordnen.

Die Polizei Bremen ist sich der Verunsicherung in der Bevölkerung bewusst und nimmt diese sehr ernst. Durch die intensiven Ermittlungen und gezielten Maßnahmen wird alles darangesetzt, die Vorfälle umfassend aufzuklären.

Die Ermittlungen der Soko "Fokus" dauern an. Aus kriminaltaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

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