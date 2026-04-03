Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 --Kontrollen und Prävention in Neustadt und Innenstadt - Polizei zeigt Präsenz--

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Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt-Mitte Zeit: 01.04.26 - 02.04.26

In den vergangenen zwei Tagen führte die Polizei Bremen gemeinsam mit Zoll, Ordnungsdienst und weiteren Partnern umfangreiche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen in der Neustadt und der Innenstadt durch.

In der Neustadt überprüften die Einsatzkräfte rund 50 Personen, kontrollierten Fahrzeuge sowie Geschäfte und bekannte Treffpunkte. Dabei stellten die Polizisten unter anderem Messer und einen Baseballschläger sicher. In Zusammenarbeit mit dem Zoll wurde zudem eine Person festgestellt, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Bei der Kontrolle eines Supermarktes wurden erhebliche Mängel bei der Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln festgestellt. Die zuständige Fachbehörde wurde informiert. Die Auswertung der Maßnahmen dauert an.

Parallel dazu setzte die Polizei im Bereich des Hauptbahnhofs auf Prävention: Gemeinsam mit der Bundespolizei, der DB Sicherheit, der BSAG und dem Ordnungsdienst informierten die Einsatzkräfte über Taschendiebstahl und Raub. An einem Informationsstand sowie im direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern wurden Tipps zum Schutz vor Diebstählen gegeben. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem durch Durchsagen, Hinweise in Bahnen sowie Informationsmaterial.

Insgesamt führten die Beteiligten mehrere hundert Gespräche mit Passanten. Die Resonanz war durchweg positiv, viele nahmen die Hinweise dankbar an. Ziel der Maßnahmen ist es, Kriminalität nicht nur zu bekämpfen, sondern auch vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl in der Stadt weiter zu stärken.

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