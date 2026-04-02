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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0228--Tankschiff ohne Lotsen gestoppt - Polizei untersagt Weiterfahrt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Weser
Zeit: 	1.4.26

Die Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen kontrollierte am Mittwoch ein Tankmotorschiff auf seiner Fahrt über die Bundeswasserstraßen Hunte und Weser in Richtung Bremen.

Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass das 85 Meter lange Binnenschiff, das mit Dieselkraftstoff beladen war, ohne den vorgeschriebenen Lotsen unterwegs war. Ein Lotse ist insbesondere auf der tidenabhängigen und anspruchsvollen Weser für die sichere Navigation unerlässlich und unterstützt den Schiffsführer mit seinen umfassenden Revierkenntnissen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld.

Die Wasserschutzpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Einhaltung der Lotsenpflicht einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit des Schiffsverkehrs darstellt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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