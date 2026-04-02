Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0226 --Steinwurf auf Auto - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 01.04.2026, 21.10 Uhr

Am Mittwochabend wurde ein 47 Jahre alter Autofahrer auf der Oldenburger Straße durch einen Steinwurf überrascht. Die Polizei Bremen ermittelt und sucht Zeugen.

Der Mann war mit seinem Daimler stadtauswärts unterwegs, als zwischen der Auffahrt Mittelshuchting und der Abfahrt Sodenmatt plötzlich ein etwa drei Zentimeter großer Stein durch die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite flog und diese beschädigte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen lagen auf der Bundesstraße 75 bereits mehrere Steine, weitere waren offenbar am Fahrbahnrand bereitgelegt worden. Der 47-Jährige gab an, dass er im Moment des Vorfalls eine Person am Straßenrand wahrgenommen habe, die sich anschließend entfernte.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegen.

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