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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0227--Vierjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße
Zeit: 	1.4.26, 11.30 Uhr

Am Mittwochmittag fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Hyundai ein vierjähriges Mädchen in Aumund-Hammersbeck an, als dieses die Straße überqueren wollte. Das Kleinkind kam mit Kopfverletzungen in ein Bremer Krankenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wartete die Vierjährige mit ihrer Kindergartengruppe zunächst an einer Ampel an der Hammersbecker Straße und trat bei Grün auf Straße. Zeitgleich übersah die Hyundai-Fahrerin ihr Rotlicht und erfasste die Vierjährige frontal mit dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Mädchen in ein Klinikum in Bremen-Nord. Anschließend wurde es mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Bremen-Mitte geflogen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Hammersbecker Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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