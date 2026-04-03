Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0231 --Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck - Senior in Huchting betrogen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Huchting Zeit: 01.04.2026

Ein 85 Jahre alter Mann ist im Bremer Stadtteil Huchting auf einen perfiden Betrug hereingefallen. Die Polizei Bremen warnt erneut vor der Masche falscher Polizeibeamter.

Der Senior erhielt am Mittwoch einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Polizist ausgab. Dieser behauptete, bei Ermittlungen gegen Straftäter sei eine Liste mit persönlichen Daten gefunden worden - darunter auch Name, Anschrift und Schließfachnummer des 85-Jährigen. Zur angeblichen Sicherung der Wertsachen sollte der Mann sein Bankschließfach räumen und den Inhalt an die "Polizei" übergeben.

Der Senior begab sich daraufhin zu seiner Bank, leerte sein Schließfach und legte den Schmuck vor seinem Haus zur Abholung bereit. Ein unbekannter Täter nahm die Wertgegenstände an sich und verschwand.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich:

Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Beenden Sie solche Gespräche sofort und wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de

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