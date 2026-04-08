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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin übergibt Bankkarte an Betrüger

Neuss (ots)

Eine 82-Jährige aus Neuss ist offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden.

Am Dienstag, 7. April, gegen 17:30 Uhr erhielt die Seniorin zunächst einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin der örtlichen Sparkasse ausgab. Unter dem Vorwand, eine verdächtige Abbuchung überprüfen zu wollen, brachte sie die Neusserin dazu, vertrauliche Daten ihrer Bankkarte herauszugeben, und konnte im Gespräch auch Bedenken der 82-Jährigen zerstreuen. Im Anschluss erschien gegen 18:30 Uhr ein 20 bis 30 Jahre alter Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild an der Wohnung der Dame im Dreikönigsviertel, angeblich, um die Bankkarte zur Überprüfung mitzunehmen. Die Neusserin übergab die Karte an den Verdächtigen. Erst später erkannte sie, dass sie Opfer von Betrügern geworden war, und verständigte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät vor allem älteren Menschen dringend zur Vorsicht und einem gesunden Misstrauen, wenn Fremde am Telefon Geld fordern oder sensible Daten erfragen. Häufig nutzen Betrüger gezielt psychologischen Druck, um Hemmungen zu überwinden. Bleiben Sie wachsam! Im Zweifelsfall: besser auflegen und sich über die bekannten Kontaktwege rückversichern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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