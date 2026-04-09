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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei findet geraubten Roller

Dormagen (ots)

Am Mittwoch, 8. April, sind zwei Jugendliche in Dormagen Opfer eines Raubes geworden. Die 15- und 16-Jährigen hielten sich gegen 19:30 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Hackhauser Straße im Stadtteil Hackenbroich auf, als sie von zwei ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen angesprochen wurden. Die Unbekannten bedrohten sie körperlich und forderten die Herausgabe der Schlüssel für die beiden abgestellten Kleinkrafträder der Dormagener. Als diese herausgegeben wurden, entfernten sich die Tatverdächtigen mit den Fahrzeugen in Richtung der Moselstraße.

Im Rahmen einer der durch die Polizei eingeleiteten Fahndung konnte einer der Roller samt Schlüssel an der Hackhauser Straße aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen sind mitsamt dem zweiten Fahrzeug flüchtig.

Das Kriminalkommissariat 25 ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang auch mögliche Zeugen um Hinweise.

Gesucht werden zwei männliche Jugendliche, beide etwa 170 Zentimeter groß. Einer davon soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare im sogenannten Boxerschnitt haben. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet. Der andere Verdächtige trug ebenfalls dunkle Kleidung und hatte sein dunkles Haar zum Seitenscheitel frisiert. Zudem wird nach wie vor nach dem geraubten schwarzen Kleinkraftrad der Marke Timberjack gesucht.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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