PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (08.04.), gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Dormagener die K18. Zwischen "Am Klein-Sasserhof" und der Dr. Geldmacher Straße kam das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hinweise auf Alkohol oder Drogen ergaben sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Ob der Dormagener zu schnell unterwegs gewesen war, ist Teil der Ermittlungen.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Der Führerschein und das Mobiltelefon des 18-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Der Dormagener wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wird oft vergessen, welche Auswirkungen diese auf die Reaktions- und Bremswege, und damit auf den gesamten Anhalteweg, haben. Je höher das Tempo, desto geringer die Chance, rechtzeitig zu reagieren, und umso länger der Bremsweg. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit deshalb immer an das Umfeld und die Bedingungen an und überschreiten Sie diese nicht. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 08:32

    POL-NE: Seniorin übergibt Bankkarte an Betrüger

    Neuss (ots) - Eine 82-Jährige aus Neuss ist offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden. Am Dienstag, 7. April, gegen 17:30 Uhr erhielt die Seniorin zunächst einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin der örtlichen Sparkasse ausgab. Unter dem Vorwand, eine verdächtige Abbuchung überprüfen zu wollen, brachte sie die Neusserin dazu, vertrauliche Daten ihrer Bankkarte herauszugeben, und ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:37

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer rammt Auto und flieht

    Neuss (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einer männlichen Person, die am Samstag, 4. April, kurz nach 15:30 Uhr, an einem Unfall an der Viersener Straße im Neusser Stadtteil Furth Nord beteiligt war. Dort wollte eine 20-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Kaarster Straße in die Straße Am Jröne Meerke abbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt warten, wobei ihr Fahrzeug teilweise auf dem Radweg zum Stehen ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:07

    POL-NE: Pkw-Brand - Zeugin beobachtet verdächtige Person

    Neuss (ots) - Am Sonntag (05.04.) konnte, gegen 04:05 Uhr, eine Zeugin beobachten, wie sich eine Person an einem Fahrzeug am Grefrather Weg aufhielt. Kurz darauf fing das Fahrzeug an zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die unbekannte Person sei männlich und schwarz gekleidet gewesen und entferne sich in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren