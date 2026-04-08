Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (08.04.), gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Dormagener die K18. Zwischen "Am Klein-Sasserhof" und der Dr. Geldmacher Straße kam das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hinweise auf Alkohol oder Drogen ergaben sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Ob der Dormagener zu schnell unterwegs gewesen war, ist Teil der Ermittlungen.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Der Führerschein und das Mobiltelefon des 18-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Der Dormagener wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wird oft vergessen, welche Auswirkungen diese auf die Reaktions- und Bremswege, und damit auf den gesamten Anhalteweg, haben. Je höher das Tempo, desto geringer die Chance, rechtzeitig zu reagieren, und umso länger der Bremsweg. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit deshalb immer an das Umfeld und die Bedingungen an und überschreiten Sie diese nicht. (-14012)

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