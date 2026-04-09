PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neue Hinweise nach Unfall in Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 7. April, berichteten wir per Pressemitteilung über einen Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, 4. April, auf der Viersener Straße ereignet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6250636)

Im Rahmen der Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 haben sich nun neue Zeugenhinweise ergeben: Demnach hat die 20-jährige Autofahrerin nicht, wie bisher angenommen, verkehrsbedingt gewartet, sondern befand sich zum Zeitpunkt der Kollision mit dem weiterhin unbekannten E-Scooter-Fahrer in Fahrtbewegung. Zudem ist im Licht der neuen Erkenntnisse zu bezweifeln, ob dieser tatsächlich das Handy in der Hand hatte.

Weiterhin sind die Ermittler zur vollständigen Klärung des Sachverhalts auf der Suche nach dem möglicherweise verletzten E-Scooter-Fahrer.

Hinweise werden telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 09:24

    POL-NE: Senior von vermeintlichen Spendensammler betrogen

    Dormagen (ots) - Am Mittwoch (08.04.) wurde ein 89-jähriger Dormagener auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft an der Heerstraße von einem vermeintlichen Spendensammler angesprochen. Der Dormagener willigte der Spende ein und hielt seine Bankkarte an das Kartenlesegerät. Gegen 11:30 Uhr bemerkte der 89-Jährige mehrere Abbuchungen von seinem Bankkonto. Der vermeintliche Spendensammler sei zwischen 20 und 30 ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:21

    POL-NE: Polizei findet geraubten Roller

    Dormagen (ots) - Am Mittwoch, 8. April, sind zwei Jugendliche in Dormagen Opfer eines Raubes geworden. Die 15- und 16-Jährigen hielten sich gegen 19:30 Uhr in einer Kleingartenanlage an der Hackhauser Straße im Stadtteil Hackenbroich auf, als sie von zwei ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen angesprochen wurden. Die Unbekannten bedrohten sie körperlich und forderten die Herausgabe der Schlüssel für die beiden ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 10:04

    POL-NE: Pkw kommt von Fahrbahn ab

    Dormagen (ots) - Am Mittwoch (08.04.), gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Dormagener die K18. Zwischen "Am Klein-Sasserhof" und der Dr. Geldmacher Straße kam das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Hinweise auf Alkohol oder Drogen ergaben sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Ob der Dormagener zu schnell unterwegs gewesen war, ist Teil der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Führerschein und das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren