Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neue Hinweise nach Unfall in Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch, 7. April, berichteten wir per Pressemitteilung über einen Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, 4. April, auf der Viersener Straße ereignet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6250636)

Im Rahmen der Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 haben sich nun neue Zeugenhinweise ergeben: Demnach hat die 20-jährige Autofahrerin nicht, wie bisher angenommen, verkehrsbedingt gewartet, sondern befand sich zum Zeitpunkt der Kollision mit dem weiterhin unbekannten E-Scooter-Fahrer in Fahrtbewegung. Zudem ist im Licht der neuen Erkenntnisse zu bezweifeln, ob dieser tatsächlich das Handy in der Hand hatte.

Weiterhin sind die Ermittler zur vollständigen Klärung des Sachverhalts auf der Suche nach dem möglicherweise verletzten E-Scooter-Fahrer.

Hinweise werden telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (14015)

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