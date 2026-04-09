Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte Radfahrerin gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (08.04.), gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 64-jährige Fahrradfahrerin die Bergheimer Straße in Richtung A57, wobei sie beabsichtigte, rechts auf den Holzheimer Weg abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Dame kurz vor dem Abbiegen an der dortigen Einmündung von einer unbekannten Fahrradfahrerin, welche sich hinter ihr befand, am Hinterrad touchiert. Die 64-Jährige stürzte von ihrem Rad und verletzt sich leicht. Die unbekannte Frau setzte ihre Fahrt, ohne ihre Personalien auszutauschen, fort.

Bei der Unbekannten handelt es sich um eine Frau, welche circa 160 bis 170 Zentimeter groß und circa 50 Jahre alt sei. Sie habe lange blonde Haare.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sowie die flüchtige Fahrradfahrerin.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14012).

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