Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Korschenbroich (ots)

Ein älteres Ehepaar aus Korschenbroich ist offenbar Opfer von Betrügern geworden.

Zwei bislang unbekannte Männer erschienen am Donnerstag, 9. April, gegen 15 Uhr, vor der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Kirchplatz. Sie gaben an, Wasser ablesen zu müssen. Einer der Verdächtigen ging mit der 85-jährigen Bewohnerin ins Badezimmer ging und hantierte dort, etwa 15 Minuten später verließen die vermeintlichen Handwerker die Wohnung. Im Anschluss stellten die Senioren fest, dass offenbar Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet worden war.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Suche nach den falschen Handwerkern aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gesucht wird ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren, von kleinem Wuchs, bartlos und mit braunschwarzen Haaren. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben und von mitteleuropäischem Erscheinungsbild sein. Der zweite Verdächtige ist demnach groß und schlank und hatte braune Haare, die zu einer Tolle frisiert waren. Beide Personen waren unauffällig gekleidet.

Wer Hinweise zu diesen Personen hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder pressestelle.neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem rät die Polizei gerade älteren Menschen zur Vorsicht, wenn Handwerker unangekündigt vor der Tür stehen. Lassen Sie Fremde nicht in die Wohnung, vergewissern Sie sich im Zweifelsfall per Anruf bei dem entsprechenden Unternehmen, ob die Personen ein legitimes Anliegen haben. Im Zweifelsfall, weisen Sie verdächtige Besucher ab.

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