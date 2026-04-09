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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Angriff mit Messer - 18-Jähriger in U-Haft

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Neustadt: Angriff mit Messer - 18-Jähriger in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 18-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Er ist dringend verdächtig, am frühen Mittwochabend, 1. April 2026, gegen 17.50 Uhr im Bereich der Erstaufnahmeeinrichtung Neustadt einen 30 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen zu haben, um diesen zu töten. Das Opfer erlitt Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich waren.

Der Beschuldigte wurde am Freitag, 3. April 2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Untersuchungshaftbefehl.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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