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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Jogger mit Messer verletzt - Polizei bittet um Mithilfe + Gartenhüttenbrand an Ulmbachtalsperre

Giessen (ots)

Wetzlar-Naunheim: Jogger mit Messer verletzt - Polizei bittet um Mithilfe

Nach einem Angriff auf einen Jogger am gestrigen Nachmittag (7. April) im Bereich des Lahnufers sucht die Polizei nach dem Täter sowie Zeugen. Der 19-Jährige war auf dem Feldweg "Niederweide" in der Verlängerung der Dammstraße hinter der August-Bebel-Schule joggen. Ein bislang unbekannter Mann sprach ihn gegen 14.40 Uhr an und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Als der 19-Jährige der Forderung nicht nachkam, griff der Unbekannte ihn mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn im Gesicht. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 19-Jährige konnte schließlich flüchten und sich in Sicherheit bringen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die medizinische Versorgung seiner Verletzungen. Zur weiteren Abklärung brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Das Opfer beschrieb den Angreifer als circa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, mit kurzen blonden Haaren. Er war mit einem grauen Pullover und einer Jeans bekleidet. Laut den Angaben des Opfers hatte der Täter ein osteuropäisches Aussehen. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen nach Zeugen und fragen: Wer hat die Tat im Bereich des Lahnufers beobachtet? Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizeistation unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Greifenstein-Beilstein: Gartenhüttenbrand an Ulmbachtalsperre

Am vergangenen Donnerstag, 2. April 2026, gegen 12.30 Uhr brannte eine Gartenhütte an der "Ulmbachtalsperre". Zeugen informierten die Feuerwehr, die den Brand zeitnah löschte. Es wurde niemand verletzt. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler schließen derzeit eine Brandstiftung nicht aus. Daher suchen sie nach Personen, denen im Bereich der Ulmbachtalsperre etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise werden telefonisch bei der Polizeistation Wetzlar unter (06441) 9180 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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