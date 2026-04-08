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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Tödliche Verkehrsunfälle auf der B255 bei Oberweimar und in Oberdieten

Giessen (ots)

B255-Weimar-Oberweimar: Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Gestern Nachmittag (7. April) gegen 15.50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 255 bei Oberweimar zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Die 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 44-Jährige war mit ihrem Van auf der Bundesstraße aus Richtung Niederweimar kommend in Richtung Gladenbach unterwegs. Der 66-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf fuhr in entgegengesetzter Richtung. Zwischen Oberweimar und Allna geriet die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Im weiteren Verlauf kam der Van von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. In dem Auto saß eine 16-jährige Beifahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die B255 war auf der betroffenen Strecke für die Dauer von circa 8 Stunden voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

Breidenbach-Oberdieten: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 79 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ist gestern Mittag (7. April) nach einem Sturz mit seinem E-Bike verstorben. Er war gegen 13.40 Uhr mit seinem E-Bike in Oberdieten in der Blumenstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 20 aus bislang unbekannter Ursache stürzte. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn an der Unfallstelle. Letztlich verstarb er. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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