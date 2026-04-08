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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbrüche in Ober-Mörlen + Volvo durchschlägt Gartenzaun

Giessen (ots)

Ober-Mörlen: Einbrüche in Ober-Mörlen

In Ober-Mörlen schlugen Einbrecher in der Nacht zu Dienstag (7. April) gleich zweimal zu. Über eine aufgehebelte Seitentür drangen sie zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr in eine Gaststätte in der Usinger Straße ein. In dem Lokal öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und erbeuteten Werkzeug sowie Getränkeflaschen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Gegen 3 Uhr machten sich unbekannte Diebe an einer Lagerhalle in der Kremermühle zu schaffen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zur Halle. Auf der Suche nach Beute hebelten sie mehrere Türen auf, durchwühlten Kisten und öffneten Fahrzeuge. Die Täter nahmen Kleidung und eine Kettensäge mit. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei suchen in beiden Fällen nach Zeugen. Sie bitten Personen, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, sich telefonisch unter (06031) 6010 zu melden.

Friedberg-Ockstadt: Volvo durchschlägt Gartenzaun

Einen Gesamtunfallschaden von knapp 35.000 Euro verursachte am Freitagabend, 3. April 2026, gegen 22.45 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Ockstadt. Er war mit seinem Volo auf der Friedberger Straße aus Richtung Friedberg kommend unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 94b nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Gartenzaun krachte. Der Pkw durchschlug den Zaun, kollidierte anschließend mit einem Baum und zerstörte eine Gartenhütte. Der Volo kam schließlich auf dem Gartengrundstück zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein 21-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Fahrzeuginsassen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt. Auf den 21-jährigen Fahrer aus dem Wetteraukreis kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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