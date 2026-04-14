Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein

Umgekippter LKW auf der BAB 1 sorgt für Vollsperrungen - keiner der Insassen wurde verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (14.04.2026) kam auf der BAB 1 in Höhe Neustadt i.H. ein Lkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kippte auf die Seite. Keiner der beiden Insassen wurde verletzt. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Beteiligung eines zweiten Lkw ausgegangen. Aufgrund von Bergungsmaßnahmen ist die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden weiter voll gesperrt.

Gegen 04.00 Uhr befuhr die 45-jährige Fahrzeugführerin samt ihrem 48-jährigen Beifahrer mit ihrem LKW die Autobahn 1 in Richtung Puttgarden. Zwischen den Anschlussstellen Neustadt i. H.-Mitte und Neustadt i.H.-Pelzerhaken soll die Sattelzugmaschine samt Auflieger nach derzeitigen Erkenntnissen von einem weiteren LKW überholt worden. Anschließend habe dieser ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand vor dem LKW der 45-jährigen eingeschert.

Durch die 45-Jährige sei es zu Ausweichlenkbewegungen gekommen, sodass deren LKW zunächst gegen die rechte Leitplanke und anschließend gegen die Mittelleitplanke prallte. Dabei kippte das Gespann auf die Seite und beschädigte die Mittelleitplanke so stark, dass diese auf die Gegenfahrbahn ragte. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden wurde durch den LKW über die gesamte Breite blockiert. Beide Insassen des LKW konnten die Fahrerkabine durch die Windschutzscheibe verlassen. Sie wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Trotz des Verkehrsunfalls entfernte sich der Fahrer des zuvor überholenden LKW vom Unfallort. Aufgrund der vorliegenden Fahrzeugbeschreibung konnte er im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Gegen den 25-jährigen Fahrer (Staatsangehörigkeit: belarussisch) leiteten die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirks-Reviers Scharbeutz ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung an.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen des mit Gemüse beladenen LKW sowie Reinigungsarbeiten durch ausgelaufene Betriebsstoffe und eines erforderlichen Austauschs der Mittelleitplanke ist die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden weiter voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Süden ist einspurig befahrbar. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Aufhebung der Sperrung in den Abendstunden ausgegangen. Im Stadtgebiet Neustadt i. H. sind diverse Polizeibeamte für die Verkehrsregelung auf den Umleitungsstrecken eingesetzt.

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