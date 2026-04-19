Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord // Polizeiliche Abschlussmeldung zur Regionalligabegegnung zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Phönix Lübeck

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.04.2026) empfing der VfB Lübeck im Rahmen des 30. Spieltages der Regionalliga Nord den 1. FC Phönix Lübeck im Stadion Bei der Lohmühle in Lübeck. Das 150. Stadtderby entschied der VfB Lübeck für sich. Die Polizeidirektion Lübeck war mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin rund um das Stadion Bei der Lohmühle mit verstärktem Kräfteansatz präsent. Der Nachmittag verlief im und am Stadion ohne besondere Vorkommnisse.

Um 14.00 Uhr wurde die Regionalligapartie vor mehr als 5200 Zuschauern angepfiffen. Sie endete 3:1 für den Gastgeber. Die Besucher verließen das Stadiongelände nach Spielende geordnet und zügig. Ein friedlicher und störungsfreier Ablauf der Sportveranstaltung konnte vor, während und nach dem Spiel gewährleistet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell