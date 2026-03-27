Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260327-2: Fahndung nach mehreren Einbrechern - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter von Hausbewohnern überrascht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat nach drei Einbruchsversuchen am Donnerstag (26. März) in Frechen, Kerpen und Erftstadt und einem vollendeten Einbruch in Frechen-Königsdorf die Fahndung nach mehreren bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Gegen 8.45 Uhr klingelten mutmaßliche Einbrecher an der Haustür eines Geschädigten an der Straße "Zur Mühle" in Frechen-Königsdorf. Als der Bewohner sich der Tür näherte flüchtete eine Person. Weitere Täter sollen während des Klingelns begonnen haben, ein Fenster aufzuhebeln. Der Bewohner bemerkte die Täter am Fenster, diese flüchteten sofort. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Hierbei erhielten sie von einem unabhängigen Zeugen eine detaillierte Beschreibung von drei tatverdächtigen Männern.

Ein Täter mit Dreitagebart sei 35 bis 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, und habe weiße Sneaker, eine blaue Jeans und eine schwarze Steppjacke sowie eine weiße Kappe getragen. Der zweite Verdächtige sei 20 bis 30 Jahre alt gewesen, 180 Zentimeter groß, schlank und komplett dunkel gekleidet gewesen. Die dritte Person, soll etwa 50 Jahre alt und ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein und habe einen schwarzen Rucksack bei sich geführt.

Derzeit gehen die zuständigen Ermittler Hinweisen nach, die darauf deuten, dass dieselbe Tätergruppe auch für einen vollendeten Einbruch am selben Tag in der Gregor-Mendel-Straße verantwortlich sein könnte. Hier sollen die Unbekannten zwischen 7.40 Uhr und 9.50 Uhr zugeschlagen haben.

Gegen Abend meldete ein Zeuge aus Kerpen-Blatzheim, dass ein Mann und eine Frau versucht haben, seine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus an der Dürener Straße gegen 18.50 Uhr aufzubrechen. Als der Geschädigte von Innen dir Tür öffnete, flüchteten ein etwa 185 bis 190 Zentimeter großer Mann mit schwarzer Kappe und weißem Mundschutz und eine Frau mit langen dunklen Haaren. Alarmierte Polizisten fahndeten auch hier umgehen nach dem flüchtigen Duo.

In Erftstadt-Friesheim wurde eine Zeugin gegen 20.15 Uhr auf zwei Tatverdächtige im Garten ihrer Nachbarin an der Matthias-Curt-Straße aufmerksam. Sie habe die Männer angesprochen, die umgehend über angrenzende Feldwege in Richtung Weilerswist davongerannt sind.

In allen Fällen nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen im Beratungsraum der Kriminalprävention in Hürth oder Bergheim an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention telefonisch unter 02271 81 4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de zur Verfügung.

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