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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260326-4: Paketstation aufgebrochen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Mehrere Fächer standen offen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwochabend (25. März) in Hürth eine Packstation aufgebrochen und Pakete entwendet haben sollen. Ein Kunde bemerkte am Abend bei Abholung eines Paketes die aufgebrochenen Fächer.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen bemerkte ein Zeuge gegen 21.45 Uhr mehrere aufgebrochene Fächer an einer Paketstation auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kölnstraße. Er hatte beabsichtigt, sein Paket dort abzuholen. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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