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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260326-2: Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Fenster aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagabend (24. März) und Mittwochmorgen (25. März) gewaltsam in einen Kindergarten in Erftstadt eingedrungen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen ein oder mehrere Unbekannte zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr ein Fenster des Kindergartens an der Pestalozzistraße aufgehebelt und in verschiedenen Räumen mehrere Schränke durchsucht haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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