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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260325-2: Verkehrsteilnehmende unter Drogeneinfluss gestoppt

Elsdorf (ots)

E-Scooter ohne Versicherung

Polizeikräfte haben Dienstagabend (24. März) in Elsdorf einen Audifahrer (47) und den Fahrer (19) eines E-Scooter gestoppt. Vortests bei beiden zeigten positive Ergebnis für Drogen an.

Gegen 20.15 Uhr stoppten Beamte den 47-Jährigen auf der Gladbacher Straße, nachdem er durch zügige Fahrweise und ein defektes Abblendlicht aufgefallen war. Der Fahrer verhielt sich auffällig nervös, seine Augen waren glasig, seine Aussprache teilweise verwaschen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis für Kokain und Amphetamin.

Gegen 20.45 Uhr fiel Beamten ein E-Scooterfahrer auf, an dessen Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen montiert war. Sie stoppten in ihm Bereich der Straße "An Gut Neuenhof". Das Streifenteam bemerkte sofort die stark geweiteten Pupillen und einen trockenen Mund. Ein Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Eine Ärztin entnahm in einem Krankenhaus bei beiden Fahrzeugführern Blutproben. Die Beamtinnen und Beamten untersagten beiden die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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