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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260324-3: Fahrer von Elektrorad gestoppt

Pulheim (ots)

Mann ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Polizeikräfte haben Montagabend (23. März) in Pulheim einen Radfahrer (32) auf einem Elektrorad gestoppt. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, weil er im fließenden Verkehr mithalten konnte, ohne in die Pedalen zu treten.

Gegen 19.45 Uhr bemerkten die Polizeikräfte den 32-Jährigen auf seinem Fat-Bike auf der Brauweilerstraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass dieses Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 50 km/h angegeben ist. Der Fahrer konnte weder eine gültige Versicherung vorweisen, noch war er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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