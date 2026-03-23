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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260323-3: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bergheim (ots)

Tür aufgehebelt

Im Rahmen einer Öffentlichkeitfahndung sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach zwei unbekannten Männern, die im Verdacht stehen, am Freitag, 7. Februar 2025 in ein Haus in Bergheim-Paffendorf eingedrungen zu sein.

Einer der Verdächtigen soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er habe schütteres Haar gehabt und sei mit schwarzen Turnschuhen, blauer Jeans, schwarzer Jacke und weiß-schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen.

Der andere Mann sei 25 bis 35 Jahre alt und schlank gewesen. Er habe einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Schuhe, dunkle Arbeitshose und eine schwarze Mütze getragen.

Ein Lichtbild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/198404

Die beiden Gesuchten stehen im Verdacht, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr eine Tür zu einem Haus an der Antoniusstraße aufgehebelt zu haben. In Inneren sollen sie sämtliche Räume durchsucht haben, bevor sie das Haus wenig später verließen und in Richtung Erft flüchteten.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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