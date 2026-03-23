Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260323-2: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Hürth (ots)

Zeuge gibt entscheidende Hinweise

Am späten Samstagabend (21. März) haben Polizeikräfte drei mutmaßliche Fahrraddiebe (19, 19, 39) in Hürth vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge lieferte die entscheidenden Hinweise.

Ein Zeuge meldete gegen 23 Uhr drei verdächtige Personen, die versucht haben sollen Fahrräder an der Bahnhaltestelle Hürth-Hermülheim zu entwenden. Alarmierte Polizeikräfte trafen kurz nach dem Notruf am Einsatzort ein. Sie sahen wie der 39-Jährige mit einem Werkzeug zwischen den abgestellten Fahrrädern hockte. Der Zeuge berichtete zudem, wie die zwei Komplizen des Haupttäters Schmiere standen und fortwährend mit ihm aus einiger Entfernung kommunizierten.

Bei Erblicken der Polizeikräfte versuchte der Verdächtige zu flüchten. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Mann nach wenigen Metern. Weitere Kräfte hielten auch seine mutmaßlichen Komplizen an. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizistinnen und Polizisten unter anderem einen Bolzenschneider, ein Klappmesser und eine Stirnlampe. Sie stellten die Tatmittel sicher und nahmen die drei mittlerweile Beschuldigten zur Feststellung der Identität mit zu einer Polizeiwache.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 bereits aufgenommen. (hw)

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