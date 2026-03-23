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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260323-1: Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld - Zeugensuche

Hürth (ots)

Wohnungstüren aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten die am Freitag (20. März) zwischen 9 Uhr und 21 Uhr in Hürth-Hermülheim in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingedrungen und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen 9 Uhr und 21 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sudetenstraße eingedrungen sein. Die Bewohner fanden Hebelspuren an der Wohnungstür vor. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Zwischen 10.30 Uhr und 20 Uhr suchten einer oder mehrere Unbekannte ein Mehrfamilienhaus am Kiebitzweg auf. Bewohner stellten an der Hauseingangstür und an der Wohnungstür Hebelspuren und durchwühlte Räume fest. Hier sollen die Unbekannten ebenfalls Bargeld und Schmuck entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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