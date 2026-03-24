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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260324-1: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Täter schlugen Autoscheibe ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die am Montagnachmittag (23. März) in Brühl die Scheibe eines Autos eingeschlagen haben und eine Handtasche entwendeten.

Laut Aussagen der Geschädigten (43) habe sie ihr Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Clemens-August-Straße abgestellt. Sie sei nur 10 Minuten unterwegs gewesen und als sie zurück zu ihrem Nissan gekommen sei, habe sie die eingeschlagene Scheibe der Fahrertür gesehen. Den alarmierten Polizeikräften teilte sie mit, dass ihre Handtasche aus dem Auto entwendet worden sei.

Das Streifenteam dokumentierte die Einbruchspuren, hielt die Aussage des Geschädigten fest und fertigte eine Strafanzeige.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der zentralen Anzeigenbearbeitung telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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