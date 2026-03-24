Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260324-2: Unbekannte brachen in Kita und Sporthalle ein

Bergheim (ots)

Ermittler bitten um weitere Zeugenhinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die am Wochenende (21. bis 23. März) in Bergheim-Niederaußem in eine Kita und die Sporthalle einer angrenzenden Schule eingebrochen sind.

Laut ersten Erkenntnissen manipulierten die Täter eine Tür am Ende einer Feuertreppe der Kita, die sich an der Straße "Im Euel" befindet. Eine weitere Tür vom Kitagelände zum angrenzenden Schulhof wies ebenfalls eine stark beschädigte Schließeinrichtung auf.

Das gleiche Spurenbild wie bei der Kita zeigte sich auch am Schloss der Eingangstür der nahegelegenen Sporthalle. Nach Einschätzung der Ermittlerinnen und Ermittler spricht vieles dafür, dass dieselben Täter verantwortlich sein könnten. Im Inneren der Halle beschädigten die Einbrecher mehrere Schranktüren. Ob sie etwas erbeuteten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte sicherten bereits an beiden Tatorten umfangreich Spuren.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen weitere Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen unter der 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell