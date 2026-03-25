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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260325-1: Unbekannte brachen in Schule ein

Bergheim (ots)

Zeuge versuchte Flucht der Täter zu verhindern

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern, die in der Nacht zu Mittwoch (25. März) in eine Schule in Bergheim Quadrath-Ichendorf eingebrochen sind. Der Mitarbeiter (36) eines Sicherheitsdienstes soll versucht, haben die Männer an der Flucht zu hindern.

Der 36-Jährigen habe beobachtet, wie gegen 3.10 Uhr zwei männliche Personen aus einem Fenster im Erdgeschoss der Schule an der Herbergerstraße kletterten. Ein Verdächtiger soll 180 bis 190 Zentimeter groß, schlank und mit einem Oberteil mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Sein Komplize sei 170 bis 180 Zentimeter groß, kräftig und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Verdächtigen sollen auf den Zeugen zugelaufen sein. Der Zeuge, welcher in seiner Funktion als Sicherheitsmitarbeiter auch eine Gaspistole mitführte, habe den Verdächtigen aufgefordert, sich hinzulegen. Als der mutmaßliche Komplize des Verdächtigen den Zeugen mit einem Messer bedrohte, soll dem Festgesetzten die Flucht gelungen sein. Beide Verdächtigen rannten in Richtung Bachstraße davon.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Flüchtigen, sicherten Spuren an den aufgehebelten Fenstern, stellten Werkzeuge als Tatmittel sicher und hielten die Aussagen des Zeugen fest. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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