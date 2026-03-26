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POL-REK: 260326-1: Cannabisplantage in Waldgebiet gefunden - Zeugensuche

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Bergheim (ots)

Über 380 Setzlinge sichergestellt

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 am Dienstag (24. März) über 380 Cannabissetzlinge in einem Waldgebiet in Bergheim sicherzustellen.

Ein Zeuge meldete dem Ordnungsamt der Stadt Bergheim ein auffälliges Zelt abseits eines Waldweges in der Nähe der Neusser Straße. Davon ausgehend, eine Behelfsunterkunft einer obdachlosen Person zu finden, staunten die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes nicht schlecht, als sie eine Plantage mit unzähligen Cannabispflanzen fanden. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Kriminalbeamte stellten über 380 Setzlinge sowie Gießkannen, Hacken und Spaten sicher. Sie dokumentierten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise zu den Betreibern der Plantage oder zu verdächtigen Feststellungen im näheren Umkreis der Plantage nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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