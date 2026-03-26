Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260326-3: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Kerpen (ots)

Kind leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (25. März) in Kerpen ist ein Junge (9) auf einem Fahrrad auf einem Fußgängerüberweg von einer Autofahrerin (55) angefahren und leicht verletzt worden.

Laut ersten Informationen fuhr die 55-Jährige gegen 8 Uhr auf der Alten Landstraße aus Richtung Filzengraben in Richtung Hahnenstraße. Vor dem dortigen Kreisverkehr habe der 9-Jährige auf seinem Fahrrad die Alte Landstraße von links kommend auf dem Fußgängerüberweg gequert und sei von dem Auto der 55-Jährigen erfasst worden. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren, befragten Zeugen und Unfallbeteiligte und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

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