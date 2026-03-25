Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Brand eines Gewächshauses - Diepholz, Brand eines Holzzaunes

Diepholz (ots)

Sulingen, Brand eines Gewächshauses

Am 24.03.2026, gegen 18:00 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein Gewächshaus in Sulingen, Anne-Frank-Straße, in Brand steht. Vor Ort wurde festgestellt, dass das besagte Gewächshaus, dass sich auf dem Gelände einer Gärtnerei in Alleinlage befindet, in Vollbrand steht. Dieses wird als reine Lagerstätte ohne Wohnmöglichkeit genutzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Neben dem vollständig zerstörten Gewächshaus wurden eine Hecke sowie die dortige Umzäunung beschädigt. Außerdem wurde die Außenwand eines angrenzenden Holzschuppens verkohlt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Am gleichen Tag, gegen 22:40 Uhr wurde erneut gemeldet, dass die Hecke, die sich angrenzend zum o. g. Gewächshaus befindet, in Brand steht. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die besagte Hecke sowie ein Holzschuppen wurden vollständig durch das Feuer zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Diepholz, Brand eines Holzzaunes

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzzaun in Diepholz, Friedrichstraße, im hinteren Bereich eines Wohnhauses am 24.03.2026, gegen 14:06 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch hier ermittelt die Polizei zu der Ursache der Brandentstehung.

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