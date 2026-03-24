Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Anlassbezogene Verkehrsüberwachung auf der Varreler Landstraße

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Diepholz (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Weyhe führte am heutigen Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, eine anlassbezogene Verkehrsüberwachung auf der Varreler Landstraße in beide Richtungen durch. Während sich die Polizei ansonsten primär auf die Unfallschwerpunkte konzentriert, reagierte das PK Weyhe in diesem Fall auf Bürgerbeschwerden, die sich auf überhöhte Geschwindigkeiten sowie falsches Verhalten der Fahrradfahrenden auf der Varreler Landstraße beziehen. Hintergrund ist die Temporeduzierung auf 30 km/h sowie die veränderte Verkehrsführung für Radfahrende. Das PK Weyhe wollte sich durch die Kontrolle ein eigenes, objektives Bild machen.

Bei insgesamt 480 Fahrzeugen wurde die gefahrene Geschwindigkeit durch die eingesetzten Beamten gemessen. Lediglich in drei Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Weiterhin wurden 70 Radfahrende festgestellt, von denen 45 verbotswidrig auf dem Gehweg fuhren.

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