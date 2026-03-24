Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe, Ladendiebstahl - Eydelstedt, Diebstahl aus Baucontainer - Weyhe, Einbruch in Firma - Twistringen, Einbruch in Transporter - Diepholz, Verkehrsunfallflucht

Diepholz (ots)

Weyhe, Ladendiebstahl

Zwei Täter entwendeten am 23.03.2026, gegen 14:16 Uhr alkoholische Getränke aus einem Supermarkt in Weyhe, Krämerweg, und flüchteten aus dem Geschäft. Einer der Täter konnte durch die Mitarbeiter des Supermarkts vor dem Geschäft gestellt werden. Der zweite Täter wurde durch die alarmierten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt und festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Eydelstedt, Diebstahl aus Baucontainer

Im Zeitraum vom 20.03.2026, 15:30 Uhr bis 21.03.2026, 09:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Person zwei Baucontainer in Eydelstedt, Im Wasserbette, auf und entwendete aus diesen ein Baustellenradio und eine Kabeltrommel. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Weyhe, Einbruch in Firma

Am 21.03.2026, um 21:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in Weyhe, Westerfeld. Von diesem entwendete er diverse Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Twistringen, Einbruch in Transporter

In der Zeit von Sonntag, 13:00 Uhr auf den gestrigen Montag, 06:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Person in einen Firmentransporter (Renault Master) ein, der in Twistringen, Delmestraße, parkte. Aus diesem entwendete der Täter Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Diepholz, Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am 23.03.2026, zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr, mutmaßlich beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten, roten Pkw (Mazda CX-5) der Geschädigten in Diepholz, Heeder Moorweg. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell