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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke, Diebstahl aus Altkleidercontainer - Stuhr, Einbruch in Spielcasino - Weyhe, Einbruch in Firma

Diepholz (ots)

Syke, Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Sonntagvormittag, gegen 09:25 Uhr wurden zwei Täter von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie unberechtigt Kleidung aus einem Altkleidercontainer in Syke, Auf den Wührden, nehmen und in ihre Taschen packen. Die alarmierten Polizeibeamten haben die beiden 50-jährigen und 53-jährigen Tatverdächtigen dann vor Ort feststellen können und die Bekleidungsgegenstände sichergestellt. Die Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Stuhr, Einbruch in Spielcasino

Ein unbekannter Täter brach am 22.03.2026, zwischen 03:53 Uhr und 04:19 Uhr, in ein Spielcasino in Stuhr, Delmenhorster Straße, ein. Dort entwendete er gewaltsam die Geldbeträge aus insgesamt vier Spielautomaten. Bei einem Spielautomaten scheiterte der Aufbruchversuch. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Weyhe, Einbruch in Firma

Im Zeitraum vom 20.03.2026, 17:30 Uhr bis 22.03.2026, 15:55 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt in das Innere eines Handwerkerbedarfs in Weyhe, Zeppelinstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendete der Täter eine große Menge an Werkzeugen. Auch in diesem Fall nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 Hinweise, insbesondere zu der Täterschaft und einem möglichen Tatfahrzeug, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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