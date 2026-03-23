Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum (Osterbinde) - Körperliche Auseinandersetzung während eines Fußballspiels

Diepholz (ots)

Am 22.03.2026, gegen 13:40 Uhr kam es nach einem Foulspiel in der Begegnung zwischen dem SV Osterbinde II und dem FC Syke 01 in Bassum, Osterbinde, zunächst zu einer Rudelbildung auf dem Spielfeld. Im weiteren Verlauf wurde ein 43-jähriger Mann durch vier Täter geschlagen und dadurch verletzt. Der 43-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und begab sich nach der Behandlung selbstständig in ein Krankenhaus. Ein weiteres 19-jähriges Opfer wurde durch einen 18-jährigen Mann ebenfalls durch einen Schlag sowie durch Schubsen leicht verletzt. Des Weiteren wurde ein 45-jähriges Opfer durch eine 33-jährige Frau getreten und bedroht. Diese wiederum gab an, ebenfalls von einer bislang unbekannten Frau getreten worden zu sein. Das Spiel wurde durch die Schiedsrichterin daraufhin abgebrochen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, die an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt waren, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

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