Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 21.03.2026

Diepholz (ots)

Bassum - Einbruch in Praxisräumlichkeiten

In der Nacht vom 20.03.2026 auf den 21.03.2026 ist es im Ärztehaus Bassum, Marie-Hackfeld-Str. 8, zu Einbrüchen gekommen. Innerhalb des Gebäudes sind insgesamt sieben Praxen gewaltsam geöffnet worden, sodass die Täterschaft Zutritt erlangt hat. Der verursachte Schaden wird dabei auf mehrere tausend Euro geschätzt; zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Tathinweise nimmt die Polizei Syke unter Tel. 04242 9690 entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Nachmittag des 21.03.2026 ist es in Bassum zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Hierbei ist ein Pedelec-Fahrer im Richtweg frontal mit einem geparkten Pkw kollidiert, wobei sich der Fahrer leicht verletzt hat. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Pedelec-Fahrer mit 2,21 Promille unter einem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Den Pedelec-Fahrer erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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